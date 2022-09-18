Олег Прасов: такие масштабные объекты в шаговой доступности становятся точками роста спорта

17 сентября в п.г.т. Сафоново прошло торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, который был возведён в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса, сенатора Российской Федерации Татьяны Сахаровой и правительства региона, сообщает vk.com/id626786971.

«Реализация проекта была непростой, но результат порадовал, - комментирует глава ЗАТО г.Североморск Олег Правсов, который принимал участие в церемонии открытия комплекса. - Такие масштабные объекты в шаговой доступности становятся точками роста спорта. Здесь смогут заниматься и школьники, и местные жители, и ребята из спортивных секций. Что особенно важно, в планах есть и дальнейшее расширение функциональных возможностей ФОКОТа».

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242473%2Fwall626786971_1775