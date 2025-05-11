Олег Рыбка и Ольга Журбенко стали серебряными призёрами чемпионата Азии по пауэрлифтингу

С 4 по 12 мая в индийском городе Дехрадун проходит чемпионат Азии по пауэрлифтингу. В соревнованиях принимают участие спортсмены из семи стран: России, Японии, Казахстана, Малайзии, Кыргызстана, Сингапура, Филиппин.

Представители Мурманской области завоевали награды в дисциплине «троеборье». Олег Рыбка взял «серебро» в весовой категории 59 кг с общим весом 572,5 кг. Ольга Журбенко стала обладательницей серебряной медали в весовой категории 47 кг с общим весом 322,5 кг.

Спортсмены тренируются в Мурманской областной спортивной школе под руководством Андрея Родичева и Артема Слепухина.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта – одно из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/