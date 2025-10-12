Олег Рыбка и Ольга Журбенко завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате Азии по пауэрлифтингу в Гонконге

В китайском городе Гонконг проходит чемпионат Азии по пауэрлифтингу. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Китая, Японии, Казахстана, Ирана, Индии, Ирака, России, Малайзии и других стран.

Сборную России на международном помосте представляли спортсмены Мурманской области: Олег Рыбка в весовой категории 59 кг и Ольга Журбенко в весовой категории 47 кг.

По завершении соревнований в дисциплине «жим» Олег одержал победу, а Ольга завоевала серебряную медаль. Спортсмены тренируются в Мурманской областной спортивной школе под руководством Андрея Родичева и Артема Слепухина.

На прошлом чемпионате Азии, который проходил в индийском городе Дехрадун, наши земляки привезли домой серебряные медали.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555030/#&gid=1&pid=1