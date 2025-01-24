«Олень с золотыми рогами» - премьера состоится 22 и 23 февраля

Молодые авторы из Санкт-Петербурга - режиссёр Юлия Абрамова-Иванова и художник Анастасия Васильева ставят в Мурманском областном театре кукол спектакль «Олень с золотыми рогами», сказку-притчу, созданную по мотивам северных легенд.

Премьера состоится 22 и 23 февраля.

Как сообщает vk.com/murmanpuppet, это история о двух братьях, которые отличаются друг от друга, как день и ночь, как Солнце и Луна. Их соперничество становится основой происхождения мира: братья придумывают игры, в которых появляются на свет разные птицы и звери. Но когда на пути братьев появится олень с золотыми рогами, герои сказки окажутся в ситуации нравственного выбора. Авторы постановки, взяв за основу мифы и легенды народов Крайнего Севера, сочинили свою историю об общечеловеческих ценностях. (0+)

Напомним, что Юлия Абрамова-Иванова и Анастасия Васильева участвовали в лаборатории «Мастерская этнотеатра» и по её итогам получили от директора Мурманского областного театра кукол Евгения Суханова возможность реализовать свои идеи на профессиональной сцене.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457257176%2Fwall-11868529_12223