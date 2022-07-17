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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.22 13:00

Олень в ламинарии, строганина из чира, варенье из лисичек и ланч-бокс «для охотников за северным сиянием»: Андрей Чибис посетил лабораторию арктической кухни в рамках фестиваля «Териберка»

Во время фестиваля в Териберке 16 июля губернатор Андрей Чибис посетил межрегиональную проектно-учебную лабораторию арктической кухни «Библиотека вкусов Арктики», где свои кулинарные шедевры представили повара из Мурманской области, Республик Карелия, Коми и Саха (Якутия).

«В развитии туризма арктическая кухня имеет огромное значение. Это суперпопулярное направление, которое притягивает и гостей, и жителей. И все благодаря труду поваров со всей России. Я хочу, чтобы Мурманская область гордилась нашими традициями и такими замечательными возможностями для общения и изучения местного колорита, как фестиваль «Териберка». Сегодня все повара приехали со своими детьми в возрасте от 1 года до 19 лет. И через 10 лет рупорами традиций станут их дети», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Повара Арктической лаборатории приехали со своими детьми. По словам Екатерины Шаповаловой руководителя проекта «Гастрономическая карта России», это поможет передать традиции и гастрономические секреты следующим поколениям.

«Мы поверим, что арктическая кухня внедрена в индустрию гостеприимства, когда она будет везде. И каждый из приглашенных сегодня поваров по отдельности уже делает все для этой цели. Спасибо вам, Андрей Владимирович, и Правительству Мурманской области за оказанную поддержку и предоставленную возможность развивать и преподавать методологию арктической кухни», – поблагодарила Екатерина Шаповалова.

Гостям фестиваля организаторы предложили традиционные для Кольского Заполярья продукты: оленину, строганину из чира, палтуса и краба, домашнее варенье и соусы из северных ягод и травяные чаи.

Кроме того, Андрей Чибис принял участие в одной из частей лаборатории «гастрономический театр». Главе региона продемонстрировали оригинальную сборку блюд арктической кухни с элементами шоу, рассказом их истории.

Для пикников и кейтеринга организаторы предложили собирать ланч-боксы из традиционных северных ингредиентов. Главе региона также продемонстрировали рецепты арктической кухни для сытного и легкого завтрака.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для посетителей фестиваля также работает мобильный фудкорт «Вкус Арктики». На гастрономических площадках гости могут попробовать национальные блюда, закуски и напитки.

Целью лаборатории является проектирование, презентация, тестирование продуктов и услуг, и внедрение региональной кухни в туристическую инфраструктуру.

Кроме того, в рамках фестиваля было анонсировано открытие школы арктической кухни, которая позволит передать гастрономические северные традиции другим поварам со всей России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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