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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.23 09:40

Оленегорцы отправили очередную партию помощи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине

При поддержке неравнодушных жителей, регионального отделения партии «Единая Россия», администрации города Оленегорска и бизнеса сформирован груз в рамках акции «Север помогает».

В состав гуманитарной помощи от Оленегорска вошли: продукты питания длительного хранения, предметы личной гигиены, а также письма и рисунки от школьников.

Ранее, по инициативе предпринимателя Татьяны Тарасовой, каждый житель Оленегорска мог приобрести в магазинах продукты и средства личной гигиены. Их необходимо было оставить в специальной корзине, откуда они были переданы в местное отделение партии и сегодня отправлены нашим защитникам.

- В магазинах «Плюшки от Танюшки» по-прежнему можно приобрести нескоропортящиеся продукты для наших ребят. Выражаю глубокую признательность Татьяне Тарасовой и всем жителям Оленегорска за оказанную помощь нашим военнослужащим, участвующим в СВО. Это важная составляющая на пути к победе и наступлению мира. Отдельные слова благодарности секретарю регионального отделения партии «Единая Россия», губернатору Мурманской области Андрею Чибису, его заместителю Владимиру Евменькову, а также советнику губернатора Эрику Хисматуллину за организацию доставки груза до адресатов, - прокомментировал результаты важной работы Александр Богович, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы. - Сегодня нашим ребятам очень важно чувство поддержки, сильного плеча и надёжного тыла. Они должны знать, что мы о них помним, гордимся ими и ждём домой с Победой!

В Оленегорске пункт сбора находится в общественной приёмной Оленегорского отделения партии «Единая Россия» по адресу: г. Оленегорск, просп. Ленинградский, 7.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/olenegorcy-otpravili-ocherednuyu-partiyu-pomoshi-dlya-voennosluzhashih

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