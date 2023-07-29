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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.23 09:30

Оленегорцы отправили помощь для участников СВО

Гуманитарный груз прибудет на центральный склад в Мурманске и скоро будет передан в зону проведения специальной военной операции.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Богович, глава Оленегорска Иван Лебедев и неравнодушные жители города в рамках акции «Север помогает» приняли участие в отправке помощи для участников СВО.

Военнослужащим и мобилизованным гражданам собрали продукты питания длительного хранения, а также нательные комплекты одежды.

В упаковке и отправке гуманитарной помощи приняли участие волонтёры от детской школы искусств, депутаты и кандидаты в депутаты Совета депутатов города Оленегорска.

«Сегодня отправили очередную партию груза для бойцов, служащих в зоне действия СВО. Это продукты питания и средства личной гигиены. Всё это было собрано неравнодушными оленегорцами. Верю, что этот небольшой вклад приблизит нас к общей победе!», - сказал Максим Сазонов.

«Выражаю благодарность всем жителям и предпринимателям города, кто принял активное участие в сборе помощи нашим бойцам. Собранные вещи не только помогут нести службу ребятам, но и напомнят им о тепле родного дома, придадут бодрости духа!», - отметил Александр Богович.

Напоминаем, что к акции «Север помогает» может присоединиться каждый желающий. Адрес пункта сбора гуманитарной помощи: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 7. Местная общественная приёмная Оленегорского отделения партии «Единая Россия». Часы приёма: понедельник, вторник, четверг, пятница - с 15.00 до 18.00.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/olenegorcy-otpravili-pomosh-dlya-uchastnikov-svo

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