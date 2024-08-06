Оленегорск готовится к открытию двух модельных библиотек

Совсем скоро в новом статусе распахнут двери филиалы №1 и №7 Оленегорской Центральной библиотечной системы. Библиотеки стали победителями федерального отбора #нацпроекткультура.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, филиал №1 является единственной в регионе городской специализированной библиотекой. Больше двадцати лет она остаётся наиболее доступным учреждением культуры для жителей Оленегорска, особенно для старшего поколения и горожан с ограниченными возможностями здоровья. После обновления в учреждении будет работать «Школа доброты» для малышей и ещё целый ряд социальных проектов для разных категорий читателей.

А вот филиал №7 - это деловая библиотека. Здесь самозанятым жителям Оленегорска и местным предпринимателям могут помочь в оформлении документов, отчетности и деклараций. А совсем скоро в ней заработает кабинет юридической помощи и мини-типография.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280002%2Fwall-139605315_27618