Оленегорск и региональный комитет по туризму улучшили свои позиции в рейтинге инвестиционных уполномоченных

В понедельник, 12 июля, на оперативном совещании в правительстве региона генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова представила третий рейтинг инвестиционных уполномоченных, составленный за апрель-июнь 2021 года.

Оценка деятельности инвестиционных уполномоченных регулярно проводится с февраля 2021 года по 12 показателям. Главная цель рейтинга – способствовать эффективному взаимодействию инвесторов, госслужащих и Корпорации развития для улучшения инвестиционного климата в регионе и реализации конкретных проектов.

«Инвестиции – главный драйвер развития экономики и важно, чтобы на местах тоже поддерживали инвестпроекты, – сказала руководитель АО «Корпорация развития» Светлана Панфилова. – Хочу отметить, что рейтинг проводится не в целях выявления лучших и худших, а для совершенствования взаимодействия и общей работы».

Возглавляет рейтинг за предыдущие три месяца профильный орган власти по привлечению инвестиции в регионе – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. На втором месте – Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Также изменения произошли на третьей строчке рейтинга, её занял уполномоченный комитета по туризму Мурманской области. Укреплению позиций способствовала деятельность, оказавшая влияние на общий инвестиционный климат. В том числе, отмечено участие региона в международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве и проведение полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» на достойном уровне.

Также Светлана Панфилова отметила ротацию среди муниципалитетов. Оленегорск улучшил свои позиции в рейтинге, и занял вторую строчку в своей группе. Рост обусловлен личной активной позицией уполномоченного и желанием решать проблемы инвесторов, а также с проведением тематических мероприятий. В июне администрация города организовала встречу по реализации инвестиционных проектов и поддержке предпринимательства с участием Корпорации развития Мурманской области.

Глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что необходимо продумать, как при оценке эффективности работы омбудсменов отразить их способность решать вопросы предпринимателей, возникающие при реализации проектов.

«Корпорация развития с точки зрения сопровождения своих инвестиционных проектов показала свою эффективность, это факт. Теперь нужно этот опыт перенести на муниципалитеты, – отметил губернатор, – Да, власть стала более открытой, но пока не могу сказать, что вопросы предпринимателей решаются легко».

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, на данный момент на территории региона работают 46 инвестиционных уполномоченных – по одному в каждом муниципалитете и исполнительном органе государственной власти (ИОГВ). Омбудсмены назначены из числа руководителей или его заместителей профильного структурного подразделения.

18 марта 2021 года губернатор Андрей Чибис подписал постановление об утверждении положения «Об инвестиционных уполномоченных Мурманской области». Данный институт создан для обеспечения доступности и прозрачности власти, оперативного рассмотрения вопросов на местах, координации и контроля реализации инвестиционных проектов, что, в свою очередь, способствует повышению инвестиционной активности и привлекательности региона. Оценку работы института в формате рейтинга проводит АО «Корпорация Мурманской области». Список инвестиционных уполномоченных, работающих на территории региона представлен на инвестиционном портале Мурманской области.