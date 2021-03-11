Оленегорск начал подготовку к паводковому периоду

Контроль за состоянием дворов и дорог местного значения на данный момент – одно из приоритетных направлений работы коммунальных служб Оленегорска.

Несмотря на то, что вводить режим повышенной готовности в городе и окрестностях не пришлось, муниципальный штаб по проверке наведения порядка на улицах и во дворах жилых домов контролирует качество уборки в ежедневном режиме.

Управляющие организации и ТСЖ максимально мобилизовали технику и силы для уборки подведомственных территорий. Силами управляющих организаций и ТСЖ было очищено 92 двора, с которых вывезено 1592 кубометра снега (с начала сезона 3502 кубометра). На организацию мероприятий привлекалось 18 единиц уборочной техники и 95 дворников. Кроме того, были очищены от сосулек и снежных навесов 35 крыш, на что задействовано 17 специалистов.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, также на постоянной основе проводится работа по поддержанию в надлежащем состоянии на улично-дорожной сети. В настоящее время проезд обеспечен везде, но темпы очистки городских территорий не снижаются. С начала марта с городских территорий вывезено 1300 кубометров снега.

В соответствии с планом с 10 марта в городе Оленегорске и нп. Высокий началась подготовка к паводковому периоду.