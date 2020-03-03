Оленегорск приглашает на фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь»

26 апреля в Оленегорске состоится XV фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренного малочисленного народа Севера Мурманской области, а также привлечение внимания к изучению саамского языка.

В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.

В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по актерскому мастерству для участников.

Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля по адресу: 183031, г . Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу (8152) 411-552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.

Место проведения: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 5 (МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда»).