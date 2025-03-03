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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.25 08:45

Оленегорск впервые встречает кинофестиваль «Кино как искусство. Искусство в кино 2025» Третьяковской галереи

13 февраля в Москве стартовал кинофестиваль «Кино как искусство. Искусство в кино», организованный Государственной Третьяковской галереей при поддержке Благотворительного фонда «Доброта Севера» и компании «Северсталь».

В настоящий время фестиваль «Кино как искусство. Искусство в кино» отправляется в регионы, где одним из городов его маршрута станет Оленегорск. 8 марта в концертном зале «Полярная Звезда» состоится торжественное открытие фестиваля.

Что нас с вами ждёт?

Программа культурного мероприятия будет насыщенной. Фестиваль объединит в себе разные фильмы, которые исследуют природу кино как искусства и его связь с живописью, литературой и историей. Зрители увидят картины, созданные как на заре развития кинематографа, так и фильмы, недавно вышедшие на большие экраны. Авторы отобранных фильмов – лауреаты кинофестивалей Оскара, Канн, Венеции и ММКФ.

Расписание кинопоказов:

8 марта - 15.00 – «Человек с киноаппаратом». (12+)

8 марта - 18.00 – «Восемь с половиной». (16+)

9 марта - 15.00 – «Ван Гог.На пороге вечности». (16+)

9 марта - 18.00 – «Кандинский и его муза». (18+)

10 марта - 18.30 – «Мастер и его муза». (18+)

10 марта - 20.30 – «Книга решений». (16+).

Вход для всех желающих свободный.

«Для жителей Оленегорска это будет по-настоящему знаковым событием. Это уникальная возможность стать зрителями фестиваля и прикоснуться к шедеврам киноискусства, не выезжая за пределы нашего города и региона», - отметил генеральный директор АО «Олкон» Николай Селезнев.

«Этот фестиваль - наш вклад в популяризацию культуры через кино. Он раскрывает взаимосвязь кинематографа с живописью, литературой и историей и позволяет зрителям по-новому взглянуть на искусство», - отмечает генеральный директор Благотворительного фонда «Доброта Севера» Елена Тополева-Солдунова.

Фестиваль также пройдёт в Череповце и Костомукше, а после Оленегорска отправится в Самару, Калининград и Владивосток.

 

Фото (petrsu.ru): https://vk.com/wall-78550438_32772

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