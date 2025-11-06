Оленегорская спортсменка Ксения Коржова завоевала золотую медаль на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту

В Коломне завершился первый этап Кубка России по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие 131 спортсмен из 20 регионов страны. Для Ксении Коржовой состязания завершились победой на дистанции 3000 метров.

Заполярная конькобежка тренируется в спортивной школе «Олимп» Оленегорска у Натальи Зыкиной.

Благодаря лучшему результату в прошлом сезоне (победа на чемпионатах страны в декабре 2024 года и феврале 2025 года) Ксения получила возможность выступить на этапах Кубка мира и заработала квоту для России на Олимпийских играх 2026 года. Завоевав золотую медаль в Коломне, наша землячка гарантировала себе место в основном составе сборной на первых двух этапах мирового Кубка.

Фото (Конькобежный центр «Коломна»): https://gov-murman.ru/info/news/556506/#&gid=1&pid=3