Оленегорские единороссы оказали помощь приюту для животных «Территория добра»

Активисты местного отделения партии «Единая Россия» посетили оленегорский приют для животных «Территория добра». С собой они привезли крупы, консервы, пледы, одеяла, а также специализированные корма для животных с сахарным диабетом, клетки для передержки кошек, медицинские повязки и носилки.

«Помощь приюту, в котором на данный момент содержится около 200 животных, стала нашей доброй традицией. Мы искренне благодарим всех, кто принял участие в акции «Коробка добра». Участие в таких благотворительных инициативах помогает нам привлечь внимание к судьбе бездомных животных, а также служит примером для подрастающего поколения», - отметила региональный координатор партийного проекта «Защита животного мира» Лариса Орлова.

Напомним, партпроект «Защита животного мира» создан с целью формирования в обществе гуманного и ответственного отношения к животным. Данный вид работы является частью направления «Экология для жизни» народной программы «Единой России».

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».