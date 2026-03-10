Оленегорские судебные приставы предотвратили кражу в магазине

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов г. Оленегорска Станислав Игошин и Андрей Пушкарёв остановили и помогли задержать грабителя.

Станислав и Андрей, после окончания службы, зашли в один из сетевых продуктовых магазинов города. В супермаркете они стали свидетелями кражи товара. Мужчина, совершив хищение, пытался скрыться с места преступления. Приставы задержали правонарушителя и удерживали его до приезда сотрудников полиции.

Задержать нарушителя закона для судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Станислава Игошина и Андрея Пушкарёва не составило особого труда. Ведь порой в ходе исполнения своих должностных обязанностей сотрудникам органа принудительного исполнения приходится предотвращать сопротивление правонарушителей и угрозу безопасности граждан, и тем самым противостоять совершению ими более тяжких преступлений.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту противоправных действий задержанного мужчины, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.