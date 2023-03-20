Оленегорский механический завод – в числе лидеров национального проекта

По итогам ежегодного рейтинга Федерального центра компетенций Оленегорский механический завод вошел в пятерку предприятий, показавших наибольший прирост выработки, среди участников национального проекта «Производительность труда».

«Не сразу понял, что четвертое место – это по всей России. Безусловно, очень приятно за наше предприятие и за рабочую группу пилотного проекта, вместе с которой мы смогли достигнуть таких показателей!» – отметил генеральный директор ОАО «ОМЗ» Вячеслав Низамов.

Предприятие стало первым участником национального проекта «Производительность труда» в Мурманской области. Внедрение инструментов бережливого производства осуществлялось в рамках пилотного потока производства пневмоцилиндров. При поддержке Федерального центра компетенций заводу удалось полностью изменить организацию работы на эталонном участке, внедрить инструменты визуализации, систему 5С, стандартизировать трудовые операции, выстроить систему обучения и мотивации сотрудников.

«Изменение сознания и привычек – это дело очень долгое и сложное, особенно в начале. Кто-то смог очень быстро перестроиться, и сегодня такие сотрудники являются «локомотивами» для изменений. Некоторым работникам до сих пор сложно принять изменения. С такими людьми мы ещё раз общаемся, показываем результат на реальных примерах. Но в целом, когда на соседнем участке становится лучше, у работников появляется желание внедрить эти улучшения и на своем рабочем месте», – рассказал Вячеслав Низамов.

В настоящий момент ОАО «ОМЗ» активно продолжает тиражировать улучшения на другие производственные процессы, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru