Оленегорский механический завод улучшил показатели благодаря нацпроекту «Производительность труда»

На Оленегорском механическом заводе в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся день информирования, где были подведены первые итоги трёх месяцев участия.

Гостями мероприятия стали первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук и начальник отдела макроанализа развития экономики и налогового регулирования Ирина Емелина.

«Мы приглашаем региональные предприятия для участия в этом проекте, потому что он впоследствии дает возможность воспользоваться адресными мерами поддержки, обучить персонал в рамках федеральных программ, повысить конкурентоспособность на предприятии. Также возможны и другие, в том числе финансовые меры поддержки для участников национального проекта, которые разработает регион», – отметила Татьяна Лящук.

Благодаря активной вовлеченности рабочей группы под руководством генерального директора ОАО «ОМЗ» Вячеслава Низамова, а также при помощи специалистов Регионального центра компетенций, удалось достичь впечатляющих показателей в пилотном потоке: сокращено время протекания процесса на 50% (с 57 дней до 29); увеличилась выработка в расчёте на одного сотрудника на 305%; сокращена дистанция материального потока на 50% (с 5890 м до 3364 м).

Вячеслав Низамов подчеркнул, что на сегодняшний день завод находится в начале большого пути по построению культуры бережливого производства.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Для реализации этой задачи правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

В Мурманской области нацпроект «Производительность труда» стартовал летом 2021 года. Оператором его реализации выступает Региональный центр компетенций.

Для участия в проекте необходимо подать заявку на сайте производительность.рф. Более подробную информацию можно получить в Региональном центре компетенций Мурманской области: (8152) 45-10-85, info@rck51.ru.

Основные критерии отбора предприятий – выручка от 400 млн рублей за предыдущий год, отношение к одной из базовых несырьевых отраслей (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля); доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 50%.