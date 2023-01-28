Оленегорский участок филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск стал лучшим по итогам 2022 года

Лучшим участком по результатам работы в IV квартале 2022 года признан Оленегорский участок Апатитского отделения филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск. И он же признан лучшим по результатам оценки производственной деятельности за 2022 год.

Эстафету лидерства оленегорцы приняли от своих коллег из Кольского участка, специалисты которого были лучшими по итогам III квартала 2022 года.

Заместитель генерального директора — директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров вручил начальнику Оленегорского участка Юлии Фоминой диплом и поздравил сотрудников подразделения с этим достижением.

«Звание лучшего участка — это совокупность высоких производственных показателей и личной эффективности каждого сотрудника. Благодарю за отличную работу команды специалистов Оленегорска, Ревды и Ловозера», — отметил Дмитрий Базаров.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.