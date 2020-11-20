«Оленегорскводоканал» будет присоединен к «Мурманскводоканалу»

Подписано постановление правительства Мурманской области о реорганизации областного предприятия ГОУП «Мурманскводоканал» путем присоединения к нему государственного предприятия сферы водоснабжения и водоотведения – ГОУП «Оленегорскводоканал».

Данное решение принято, в первую очередь, для повышения производственно-технической оснащенности предприятий. Кроме того, объединение позволит провести модернизацию и реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения на территориях присутствия. Реализация этих шагов позволит улучшить качество услуг, поставляемых населению.

Объединение с «Мурманскводоканалом» станет шагом к повышению эффективности работы за счет консолидации материально-технических баз, знаний и компетенций высококвалифицированного персонала предприятий, реализации единой инвестиционной стратегии, ведения согласованной экологической политики. Кроме того, будут оптимизированы эксплуатационные затраты, в том числе за счет единых закупочных процедур.

«Обязательное условие проводимой реорганизации – это максимальное сохранение существующего коллектива ГОУП «Оленегорскводоканал». Оптимизация коснется исключительно управленческих кадров. Это значимый момент, потому как для сферы ЖКХ важен каждый специалист», – прокомментировал профильный заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, присоединение оленегорского предприятия является начальным этапом реорганизации областного «Мурманскводоканала». Консолидация сил в сфере водоснабжения будет продолжена.