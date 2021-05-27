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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 08:45

Оленевод из Ловозера появится в тизере фильма о жизни рыбаков

В Мурманской области завершились съёмки тизера фильма «Райские камушки». Картина будет посвящена жизни рыбаков, затронет темы традиционной саамской культуры и духовного выживания людей в непростых условиях Крайнего Севера. Съёмки начались в Териберке, а завершились в Ловозере.

Одну из ролей сыграл знаменитый житель саамского села Петр Алексеевич Галкин. Потомственный оленевод, ветеран Великой Отечественной войны, в тундре трудился с детских лет, подростком ушёл на фронт – в оленно-транспортный батальон. Сейчас ему уже больше 90 лет, он старейший житель села, но активно участвует в общественной и культурной жизни. Не отказал Петр Алексеевич и создателям картины «Райские камушки», которые обратились к нему с просьбой сняться в роли харизматичного оленевода.

По задумке режиссера картины Софьи Горленко, изображаемый в ней художественный мир должен быть избавлен от извечных русских проблем, социального уныния и депрессии, но наполнен борьбой за выживание, страстью чистой любви, поиском чистого счастья.

Как сообщает региональное Министерство культуры, генеральным продюсером фильма выступает глава московской студии «Мувистарт» Дмитрий Якунин, большую поддержку в его создании оказывает правительство Мурманской области. Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм» помог кинематографистам с поиском локаций и актеров.

Тизер – это короткий видеоролик с элементами загадки, созданный для анонса и возникновения ажиотажа вокруг кино. Часто тизер используют при презентации будущей ленты на питчинге, для того, чтобы заинтересовать будущих инвесторов картины. Ближайший питчинг федерального Минкульта, где дебютанты смогут представить свои работы на конкурс по финансированию проекта, состоится в конце августа 2021 года.

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