Оленеводческие хозяйства Мурманской области расширяют географию присутствия на международном рынке

Один из крупнейших оленеводческих кооперативов Мурманской области СХПК «Тундра» направил в Финляндскую Республику пробную партию мяса оленей. Через финскую границу была переправлена 321 оленья туша общим весом 8,5 тонны.

Ранее в декабре 2020 года сельхозпредприятие при поддержке правительства области получило свидетельство о сертификации продукции на европейском рынке («еврономер»), которое дает право экспортировать продукцию собственного производства в страны Европейского союза.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми с финской компанией «Lapin Nahka Oy», СХПК «Тундра» в 2021 году планирует поставить на экспорт до 50 тонн оленины, что позволит предприятию расширить каналы сбыта, значительно увеличить выручку и рентабельность производства, а также обеспечить занятость и стабильную заработную плату для своих работников. В планах организации на долгосрочную перспективу – довести объем экспорта продукции собственного производства до 100 тонн в год.

Аналогичное разрешение в феврале текущего года получило ООО «Рейндир» (переработчик оленины СХПК «Оленевод»). Компания планирует начать экспортные поставки в 2022 году.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, таким образом, Мурманская область станет вторым после Ямало-Ненецкого автономного округа субъектом Российской Федерации, поставляющим оленину в страны Европейского союза.