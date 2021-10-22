«Олений хоровод» Льва Федосеесва стал победителем творческого конкурса«СеЗаМ-2021»

Мурманский фотограф Лев Федосеев стал победителем одной из номинаций ежегодного творческого конкурса «СеЗаМ-2021» в Санкт-Петербурге.

Церемония награждения проводится уже в 19-й раз в рамках Форума средств массовой информации Северо-Запада.

Как сообщает ИА «СеверПост», Лев Федосеев победил в номинации «Кадры решают все. Лучшая фотография (фотосерия) в СМИ» с фотографией «Олений хоровод».

Фото Льва Федосеева (www.mvestnik.ru).





