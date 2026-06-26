Оленья Губа стала населённым пунктом морской доблести

Соответствующий проект регионального закона единогласно был принят 25 июня Мурманской областной Думой.

По мнению автора законодательной инициативы – главы регионального парламента Сергея Дубового, присвоение Оленьей Губе этого почётного звания является признанием заслуг моряков-подводников, данью уважения прошлому, способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также укреплению престижа Военно-морского флота Российской Федерации.

Жизнь посёлка всегда определялась служением Отечеству, и жители Оленьей Губы своим трудом и службой внесли неоценимый вклад в укрепление морского потенциала России. Исторические факты свидетельствуют о героическом участии кораблей, базировавшихся в Оленьей Губе, в ключевых операциях Великой Отечественной войны, а также о подвигах подводников, покорявших океанские просторы и обеспечивавших безопасность рубежей нашей Родины.

В соответствии с региональным законом «О почётных званиях Мурманской области» ранее города Мурманской области: Североморск, Заозерск, Гаджиево стали городами морской доблести; звание «Населённый пункт морской доблести» получил посёлок Видяево. Звание «Населённый пункт воинской доблести» присвоено населённому пункту Спутник, посёлку Печенга и селу Алакуртти. Ещё два населённых пункта заполярного региона получили почётное звание «Населённый пункт лётной доблести» – это Высокий и 27 км железной дороги Мончегорск – Оленья.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34501/