Ольга Дзюба избрана заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска

Сегодня состоялось VII заседание Совета депутатов города Мурманска. В повестке рассмотрено 14 вопросов. Первым стало решение об избрании заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска. Депутаты поддержали кандидатуру Ольги Дзюбы.

Также в рамках заседания, в связи с необходимостью приведения документа в соответствие с требованиями законодательства, были назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город-герой Мурманск». Обсуждение проекта состоится 4 марта 2025 года.

Ещё одним вопросом стало внесение изменения в решение Совета депутатов города Мурманска «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Текущие поправки касаются текстовых статей документа, ведомственной структуры расходов, при этом изменения основных характеристик бюджета города Мурманска, как в 2025 году, так и на плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрены.

На заседании также принято решение об учреждении управления пресс-службы и информации администрации города Мурманска. Кроме того, дополнен перечень целей, задач и функций комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29284&page=1