Ольга Дзюба: «Мурманская область готова к тому, чтобы провести государственную итоговую аттестацию в 2021 году в полном соответствии с требованиями Рособрнадзора»

Основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году для почти 7 тысяч девятиклассников Мурманской области пройдут только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

В целях сокращения единовременного присутствия большого количества учащихся из разных образовательных организаций в пункте проведения экзамена ОГЭ по русскому языку и математике проводится в два дня. Также в два дня пройдет ЕГЭ по русскому языку.

Как и в прошлом году во всех ППЭ будет обеспечено неукоснительное соблюдение санитарных норм и правил: обязательная термометрия, обработка рук на входе, размещение санитайзеров и приборов обеззараживания воздуха, предусмотрена зигзагообразная рассадка.

24 мая и 25 мая девятиклассники сдают экзамен по русскому языку, математику напишут 27 и 28 мая. Для тех, кто не сможет сдать экзамены по уважительной причине или получит неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, предусмотрены резервные дни. Также предусмотрен дополнительный (сентябрьский) период с 3 по 15 сентября.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в 2021 году в ВУЗы, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, придется сдавать обязательный ЕГЭ по русскому языку, а также ЕГЭ по выбору.

Основной период ЕГЭ стартует 31 мая. Завершится основной период ЕГЭ 2 июля резервными днями. Для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамены в основные сроки, предусмотрен дополнительный период в июле.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, для Мурманской области характерен высокий уровень информационной безопасности и обеспечено полное информационное сопровождение подготовки к ЕГЭ, регион вошел в ТОП-10 по освещению подготовки к ЕГЭ в СМИ и соцсетях (7 место). Также Мурманская область вошла в число 25 регионов по всей России, где используются новые технологии, использование которых повышает информационную безопасность, что позволяет сократить время обработки экзаменационных материалов участников ЕГЭ.