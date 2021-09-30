Ольга Дзюба не набрала нужного количества голосов депутатов горсовета Мурманска

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в областном центре сегодня проходит внеочередное 29-е заседание Совета депутатов города Мурманска.

Одним из важных вопросов данного заседание стал вопрос выбора главы муниципального образования город Мурманск. На этот пост претендовала Ольга Дзюба, которая вошла в состав горсовета после сентябрьских выборов.

«Я возвращаюсь в муниципальную власть, чтобы продолжать работать над развитием Мурманска, хочу приносить пользу мурманчанам, хочу быть там, где я нужнее всего», - сказала Дзюба, выдвигая свою кандидатуру.

По итогам тайного голосования, как сообщил председатель счётной комиссии, за Ольгу Андреевну проголосовали восемь депутатов. Горсовет утвердил протокол счётной комиссии, постановив, что Ольга Дзюба не набрала необходимого количества голосов: 24 – «за», 0 – «воздержались» и 1 – «против».