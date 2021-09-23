Ольга Дзюба покидает пост министра образования и науки Мурманской области

23 сентября Ольга Дзюба освобождена от замещаемой должности министра образования и науки Мурманской области по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Этим же документом Ольга Дзюба исключена из состава правительства Мурманской области.

Напомним, к исполнению обязанностей руководителя регионального Министерства образования и науки Ольга Дзюба приступила в октябре прошлого года.