Ольга Дзюба проходит в горсовет Мурманска и готова возглавить его

Как мы уже сообщали, сегодня в Избирательной комиссии Мурманской области состоялся брифинг, во время которого Антон Богомолов сообщил журналистам предварительные итоги Единого дня голосования по нашему региона.

Как прозвучало во время мероприятия, в состав Совета депутатов города Мурманска проходят Ольга Дзюба, министр образования региона, и Аркадий Амозов, главный врач «Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи», которые участвовали в кампании довыборов в горсовет.

Как пишет «СеверПост», ссылаясь на директора ЭАЦ «Северо-Запад», политолога Екатерину Колесникову, высокая явка при голосовании в Мурманской области – это успех команды губернатора. При голосовании за Конституцию РФ в прошлом году явка была в районе 34% голосов избирателей, а в ходе нынешней кампании явка превысила 43%. Колесникова пояснила, что политические изменения, формирование чёткой стратегии развития региона подстегнули явку.

«Команда губернатора, одновременно и лидера регионального отделения «Единой России» в регионе смогла сформировать и показать людям ключевые векторы развития, продемонстрировать реальные изменения в условиях ограниченного времени. В этом и кроется причина таких результатов», - пояснила Екатерина Колесникова.

Источник «СеверПоста» сообщил агентству, что министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба в Совет депутатов города Мурманска вернулась, чтобы возглавить его. В мэрии Мурманска этот вопрос под сомнение не ставят. «Кандидатура давно утверждена Москвой. Её поддерживает губернатор. Другого варианта просто нет. Дзюба вернулась, чтобы возглавить горсовет. Уже известно, что Белошеев уходит в Мурманскую областную Думу. Значит, назначение Дзюбы на должность главы Мурманска состоится совсем скоро», - поделился собеседник агентства.