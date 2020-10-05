Ольга Дзюба возглавила Министерство образования и науки Мурманской области

Сегодня, открывая традиционное оперативное совещание в региональном правительстве, губернатор Андрей Чибис сообщил, что Ольга Дзюба приступила к исполнению обязанностей руководителя Министерства образования и науки Мурманской области.

«С сегодняшнего дня официально, сложив полномочия депутата Совета депутатов города Мурманска, Ольга Дзюба приступает к руководству министерством образования и науки Мурманской области. Уверен, что у вас все получится, желаю трудовых успехов на новом месте», – сказал Андрей Чибис.

Ранее Ольга Дзюба несколько лет руководила мурманской гимназией № 8, на базе которой создан первый в России транспортно-логический класс, и являлась депутатом Совета депутатов областного центра. 29 сентября на заседании горсовета шестого созыва Ольга Андреевна досрочно сложила полномочия, написав заявление по собственному желанию.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, у Ольги Дзюбы два высших образования. В 2004 году она окончила Мурманский государственный педагогический университет, имеет квалификацию «учитель» по специальностям «География» и «Экология», затем – Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

В 2005 году Ольга Андреевна стала победителем муниципального конкурса «Учитель года города Мурманска, в 2008 – регионального конкурса «Учитель года Мурманской области». Вошла в список финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2008», а также победила в федеральном конкурсном отборе учителей в рамках приоритетного нацпроекта «Образование». Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки России.