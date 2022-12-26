Ольга Кузнецова: комплекс мер, который был направлен на сохранение стабильности и поддержку проектов развития, безусловно, дал свои результаты

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках заседания правительства Мурманской области в Кировске, которое состоялось 23 декабря, был рассмотрен вопрос об основных параметрах экономического развития региона в 2022 году.

К новому году наша область подошла со значимыми результатами социально-экономического развития, но вместе с этим, как и вся страна, столкнулась с рядом беспрецедентных вызовов, связанных с санкциями со стороны недружественных стран. В шести ключевых отраслях экономики (обработка, рыболовство, добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, строительство, энергетика) работает 51 системообразующее предприятие, на которых занято 45% работников (116,9 тысячи человек) от общей списочной численности работников в регионе. Вклад данных предприятий в валовый региональный продукт составляет 67%, а в объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона – почти 70%.

В сложных условиях трансформации правительством региона совместно с федеральными органами власти был принят ряд решений, направленных на обеспечение устойчивости экономики. За период реализации антикризисных мероприятий были поддержаны почти 600 субъектов предпринимательства. Общая сумма оказанной антикризисной поддержки составила порядка 3,1 млрд рублей.

Как отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, обширный комплекс мер, который направлен на сохранение стабильности и поддержку проектов развития, безусловно, дал свои результаты. Все ключевые производства работают в штатном режиме. Также обеспечена стабильность на рынке труда региона.

«Таким образом, в текущем году, с учётом сложных внешних условий, мы оцениваем экономику за 2022 год на уровне 2021 года – это консервативная оценка, но она прежде всего говорит о сохранении стабильности всех производственных процессов в регионе», – подчеркнула вице-губернатор.

Ольга Кузнецова также доложила об итогах реализации инвестиционных проектов, параметрах отгрузки производства, численности работников, средней заработной платы и налоговых поступлений в ключевых отраслях экономики. Самой весомой по вкладу в экономику региона отраслью является обрабатывающая промышленность, её вклад в отгрузку промышленного производства составляет 77,0%, индекс промышленного производства за 10 месяцев 2022 года составил 102,0%, положительная динамика в обработке обусловлена ростом объёмов металлургического производства в 1,5 раза. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона по данной отрасли превысили 30%, рост средней номинальной заработной платы составил 115,5%.

Добывающий комплекс составляет почти 17% в отгрузке промышленного производства, более 19% в налоговых поступления в консолидированный бюджет региона, рост среднесписочной численности 104,6%, средней номинальной заработной платы – 127,4%, инвестиции возросли на 1,7%. В текущем году дробильно-обогатительная фабрика АО «Олкон» приняла на переработку первую партию железной руды с нового Печегубского месторождения.

В энергетике индекс производства составил 101,1%. Увеличилась выработка электроэнергии – на 11,9%, потребление электроэнергии – на 1%. Доля в отгрузке – 5,1%, в налоговых поступлениях – 3,1%. ПАО «ЭЛ5-Энерго» получило разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию Кольской ВЭС.

Транспортная отрасль показывает рост переработки грузов до 47,9 млн тонн грузов, или на 3%. Доля налоговых поступлений – 6,7%.

Также к экономическим достижениям 2022 года можно отнести начало создания терминала минеральных удобрений с ОАО «Беларуськалий», разработки концепции судоремонтного предприятия по типу кластера на территории Мурманской области, а также первую опробованную доставку живого и свежемороженного краба из Мурманска на Дальний Восток по Северному морскому пути.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Ольга Кузнецова сообщила, что ключевые экономические решения, принятые на федеральном уровне, будут способствовать реализации уникального экономического потенциала Мурманской области и инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, в том числе с созданием новых энергоемких производств, в транспортном комплексе с локализацией на западном берегу Кольского залива. Так, по поручению Президента РФ Владимира Путина правительством РФ принято решение об ускоренной реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». ПАО «Газпром» приступил к проектированию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск». ГОУП «Мурманскводоканал» приступил к реконструкции системы водоснабжения западного берега Кольского залива. Выделено федеральное финансирование для создания системы электроснабжения Западного берега Кольского залива.

Все эти решения также будут способствовать раскрытию инвестиционного задела, созданного в регионе. В 2022 году инвестиции составят порядка 275 млрд рублей и далее по 300 млрд рублей ежегодно. Это будет обеспечиваться в рамках инвестиционного портфеля региона, в который входят 256 проектов с инвестициями около 1,1 трлн рублей и созданием более 40 тысяч рабочих мест.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo537777114_457255730%2Fwall-148376343_60514