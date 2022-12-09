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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.22 13:30

Ольга Кузнецова: меры поддержки инвестиционной деятельности помогают обеспечивать устойчивость экономики Мурманской области

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова приняла участие в стратегической сессии «Игра вдолгую: механизмы инвестиционной политики в АЗРФ» в рамках XII международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт-Петербурге.

Участники сессии поделились механизмами инвестиционной политики на территории своих регионов.

Вице-губернатор Ольга Кузнецова отметила, что Мурманская область полностью входит в состав Арктической зоны РФ и весь бизнес, который начинает работать на территории, может пользоваться всеми вытекающими из этого статуса льготами.

«Кроме льгот по налогу на имущество и праву на получение земельных участков в аренду без проведения процедуры торгов в Мурманской области осуществляет льготное кредитование бизнеса на цели пополнения оборотного капитала предприятий обрабатывающей промышленности. Кредитование проводит созданный в 2022 году на базе ФОРМАП региональный Фонд развития промышленности, и поддержка, которую он предоставляет, очень востребована. Она помогла многим предприятиям остаться на плаву», – отметила Ольга Кузнецова.

Замгубернатора добавила, что ещё один из серьезных инструментов поддержки инвестактивности – заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Сегодня правительством Мурманской области заключено три таких соглашения – по проекту строительства подземного рудника ГОКа «Олений ручей», разработки Печегубского месторождения и создания крупного горно-обогатительного комбината для производства медно-никелевого концентрата с платиноидами «Федорова Тундра».

«Кроме того, с 1 января 2022 года мы предоставляем инвесторам право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. В настоящее время у нас заключено одно соглашение – с компанией «ЕвроХим» на модернизацию Ковдорского ГОКа. Отмечу, что основой экономики Мурманской области являются отрасли горнодобывающей промышленности. Поэтому, с целью стимулирования использования механизма ИНВ в дальнейшем, хотели бы предложить внести изменения в методику распределения дотаций и распространить компенсацию также на предприятия, которые осуществляют добычу полезных ископаемых», – сказала Ольга Кузнецова.

Замгубернатора подчеркнула, что сегодня Мурманская область – лидер по количеству резидентов Арктической зоны РФ. В регионе зарегистрировано 180 резидентов Арктической зоны и 8 резидентов ТОР «Столица Арктики» в разных сферах – от туризма до крупных промышленных проектов.

«Благодаря принятым стратегическим решениям резиденты успешно реализуют инвестиционные проекты на территории региона. В настоящее время в инвестиционный портфель Мурманской области входит 265 проектов, в результате реализации которых будет инвестировано около 1,1 трлн рублей и создано более 40000 рабочих мест. В общей сложности налоговые поступления по оцененным проектам в бюджеты всех уровней составят 442 млрд рублей за 10 лет. И мы уже сейчас видим налоговую отдачу от проектов. По итогам 11 месяцев текущего года НДФЛ от резидентов ТОР и АЗРФ составили порядка 1,7 млрд рублей. Принятые меры поддержки инвестиционной деятельности помогают обеспечивать устойчивость экономики нашего региона», - подытожила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках форума заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова также примет участие в пленарном заседании «Арктическая мечта: развитие человеческого потенциала в регионах АЗФР».

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