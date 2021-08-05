Ольга Кузнецова: Мурманская область в числе регионов-лидеров по объему экспорта

Мурманская область вошла в топ-15 регионов-основных экспортеров России, переместившись с 21 места. По этому показателю среди арктических регионов у нашей области 2-е место. Об этом рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова на семинаре, посвященном стимулированию экспорта в Арктической зоне и на Дальнем Востоке.

По итогам 2020 года 140 предприятий из Мурманской области экспортировали товары в 53 страны. Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Китай, Бельгия являются основными партнёрами региона по экспортным операциям.

Выйти на международные рынки малым и средним предприятиям помогает созданный в регионе Центр поддержки экспорта Мурманской области. Специалисты центра проводят обучение экспортной деятельности, а также способствуют приведению продукции в соответствие с требованиями внешних рынков.

«За два с половиной года 289 малых и средних предприятий региона воспользовались услугами центра, заключили в общей сложности 71 экспортный контракт на сумму 19 млн долларов США», – отметила вице-губернатор.

В 2022 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Мурманской области планируется внедрить Региональный экспортный стандарт 2.0. Это простимулирует рост числа экспортеров среди предприятий региона, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.