Ольга Кузнецова: «Мы ожидаем новых резидентов ТОР «Столица Арктики»

Территория опережающего развития «Столица Арктики» будет расширена и включит в себя акваторию. Об этом вчера объявила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на итоговой пресс-конференции.

«В 2022 году список резидентов ТОР пополнят несколько крупных проектов, в том числе, на федеральном уровне будет принято решение по вхождению в ТОР проекта по перевалке СПГ. Также резидентом станет порт «Лавна», который пересчитал свою финансовую модель с учётом льгот, которые даёт ТОР, и себестоимость перевалки снижена, что помогло привлечь грузоотправителей. Также мы ожидаем проекты по морской логистике», - отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по итогам 2021 года резиденты преференциальных режимов ТОР и АЗРФ инвестировали в развитие региона более 87 миллиардов рублей. Порядка двух миллиардов регион получил в виде налоговых поступлений.

Вице-губернатор подчеркнула, что реализация масштабных инвестиционных проектов влияет на комплексное развитие муниципальных образований, создание новых рабочих мест, благоустройство и строительство жилья.

«Так, в 2022 году начнётся стройка нового металлургического завода в Мончегорске, которая влечет за собой строительство нового микрорайона на две тысячи квартир», - пояснила заместитель губернатора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433613/#&gid=1&pid=1