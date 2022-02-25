Ольга Кузнецова: «Мы планируем увеличить туристический поток в Мурманскую область более, чем в два раза»

В Мурманской области в прошлом году отдохнули более 450 тысяч туристов и регион намерен увеличить туристический поток более, чем в два раза. Об этом вчера рассказала заместитель губернатора мурманской области Ольга Кузнецова на пленарной сессии «Дальний Восток и Арктика: будущее за туризмом» в рамках делового форума «Дальний Восток – зима открытий». В сессии также приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Благодаря льготам Арктической зоны в регионе уже зарегистрировано 120 резидентов АЗРФ, из которых 68 проектов – в сфере туризма. Это отели, рестораны, объекты показа, аква- и спа-комплексы, объекты придорожного сервиса. Регион нуждается в оперативном и масштабном развитии инфраструктуры, в связи с этим в рамках разработки национального проекта в сфере туризма Мурманская область предложила крупные проекты, которые станут импульсом развития всей туристической отрасли», – отметила вице-губернатор.

Как отметил модератор сессии, в Мурманской области уже сформированы туристические бренды. Это Арктическая кухня, горнолыжный спорт, северное сияние, богатое культурное наследие коренных народов и другие. И все же, большая часть туристов приезжает в Арктику ради посещения уникальных природных территорий. Как отметила вице-губернатор, правительство ставит цель – сохранить эту красоту в условиях увеличения турпотока.

«В регионе 2022 год определен годом экологически ответственного туризма. Мы хотим стимулировать разработку новых эко-маршрутов по муниципалитетам Мурманской области с соблюдением всех экологических стандартов», – пояснила Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441051/#&gid=1&pid=1