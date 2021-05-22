Ольга Кузнецова: «Нам важно помочь некоммерческим приютам»

Вопросы обращения с животными без владельцев на территории Мурманской области обсудили вчера на заседании рабочей группы под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой. Первый вопрос в повестке встречи – предоставление грантов из областного бюджета.

«Эта мера поддержки новая и, я уверена, своевременная. Напомню, выделено 3,5 миллиона рублей на эти цели. Ещё раз проговорим с представителями зоозащитных организаций условия конкурса. Нам важно поддержать именно некоммерческие организации, которые относятся к вопросу содержания бездомных животных максимально ответственно», – подчеркнула вице-губернатор.

Результатом предоставления гранта станет создание в приютах дополнительных мест для содержания не менее 167 животных. Подать заявку на конкурс можно до 11 июня. Подробности на сайте регионального комитета по ветеринарии по ссылке.

На встрече также были обозначены проблемные вопросы. Зоозащитники высказали опасения, что подрядчики, занимающиеся отловом животных, не выполняют обязательств по стерилизации и проверке собак на агрессивность. Один из вариантов решения проблемы – строгий общественный контроль, закрепленный на законодательном уровне.

«Действительно обращаются люди с такими опасениями, нельзя допустить, чтобы нестерилизованные или агрессивные животные бегали по городу с «желтой биркой». Комитету по ветеринарии поручено в максимально краткие сроки проработать этот вопрос с учетом предложений жителей. А такие встречи будем проводить регулярно», – подчеркнула Ольга Кузнецова.