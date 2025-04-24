Ольга Кузнецова назначена заместителем губернатора Мурманской области

Андрей Чибис назначил Ольгу Кузнецову заместителем губернатора Мурманской области, подписано соответствующее постановление.

В её зоне ответственности – газификация Мурманской области, а также высшее образование и наука, в том числе развитие Мурманского арктического университета и создание при нем кампуса мирового уровня, Кольского научного центра, совместный со «Сбером» Проект «Школа 21».

«Ольга Кузнецова – сильный и системный специалист, хорошо знающий регион и его задачи. Отмечу, кампус строится по поручению Президента России – это ключевой инфраструктурный проект, важный не только для региона, но и для всей Арктики. А газификация – направление, работа по которому начиналась именно при участии Ольги Александровны, она понимает все процессы изнутри, вплоть до деталей и мелочей. На Международном арктическом форуме Владимир Владимирович поручил завершить газификацию Мурманской области до 2030 года. Уверен, что с её опытом и профессионализмом мы успешно справимся со всеми задачами», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/