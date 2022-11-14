Ольга Кузнецова: несмотря на геополитическую обстановку, порт Мурманск по итогам года смог нарастить объём перевалки грузов

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в пленарном заседании «Арктика. Сотрудничество. Экология и наука. Изменит ли климат политику?».

Мероприятие состоялось в рамках Международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве» с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по международному сотрудничеству в Арктике, председателя комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николая Корчунова.

Напомним, Президентом России Владимиром Путиным дано поручение о развитии Северного морского пути: создание современной портовой и аварийно-спасательной инфраструктуры, спутниковых систем мониторинга, связи, по расширению ледокольного и грузового флота, строительству судов-газовозов арктического класса.

«Северный морской путь является для Мурманской области основным магнитом для инвестиций в экономику региона. В настоящее время порт Мурманск входит в пятерку лидеров по грузообороту среди арктических портов России. Несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку наш порт по итогам года смог нарастить объем грузоперевалок», – сказала Ольга Кузнецова.

Она добавила, что одно из преимуществ мурманского порта в том, что он незамерзающий. Это позволяет круглогодично обслуживать суда любого типа и класса. Кроме того, привлекательным его делает возможность прямого выхода в нейтральные воды мирового океана без прохода проливов под юрисдикцией третьих стран.

«Благодаря мерам поддержки федерального правительства для Арктической зоны РФ, а также программе ТОР «Столица Арктики» порт Мурманск получил новый толчок для развития. В настоящее время на западном берегу Кольского залива строится угольный порт «Лавна», возобновилось строительство железной дороги, ведущей к новому порту. Кроме этого, завершается строительство Центра многотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК», строятся морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа, контейнерный терминал, трансмагистральная подводная линии связи Мурманск – Владивосток для обеспечения безопасности судоходства, а также терминал для перевалки калийных удобрений. Арктика относится к особой экономической зоне, налоговые льготы дают нашим инвесторам быстрее вовлечь территорию в инвестиционный оборот и запустить проект», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru