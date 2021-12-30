Ольга Кузнецова: «Продолжим обновлять уникальную областную ветлабораторию»

Мурманскую областную ветлабораторию продолжат обновлять. Об этом вчера сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова в ходе рабочего визита в учреждение, подведомственное комитету по ветеринарии.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская облветлаборатория является единственным диагностическим учреждением государственной ветеринарной сети в Мурманской области. Осуществляет исследование материала от продуктивных и непродуктивных объектов животного мира на инфекционные болезни (в том числе общие для человека и животных): отравления, незаразные болезни, исследования кормов на качество и безопасность, исследования по ветеринарно-санитарным показателям, по показателям безопасности производимых в области и завозимых из других регионов России.

«Закуплено современное, можно сказать, уникальное для нашего региона оборудование. В 2021 году оборудование закуплено на сумму порядка трёх миллионов, в 2022 году мы продолжим эту работу по обновлению материальной базы. Также рассмотрим возможность расширения лаборатории, так как у нас растёт число производителей выпускающих, в том числе, рыбную продукцию», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает комитет по ветеринарии региона, в областной ветлаборатории работают квалифицированные микробиологи и химики, которые регулярно повышают квалификацию, принимая участие в работе семинаров по проблемным и перспективным направлениям в области организации и проведения исследований, повышения достоверности и точности измерений.

«Здесь «держатся» за каждого специалиста. Большинство, кстати, получили высшее образование в нашем техническом университете. Мы будем работать над тем, чтобы развивать эти направления подготовки в рамках программы перезагрузки МГТУ», – добавила заместитель губернатора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433872/#&gid=1&pid=3