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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 14:30

Ольга Кузнецова рассказала предпринимателям о мерах поддержки бизнеса в Мурманской области

О мерах государственной поддержки бизнеса, которые действуют на территории региона, предпринимателям рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова в ходе Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области.

К наиболее действенным направлениям поддержки относятся налоговые преференции, финансовая и имущественная поддержка. Вице-губернатор отметила, что в 2020 году в период пандемии коронавирусной инфекции из бюджета региона была направлена прямая финансовая поддержка пострадавшему бизнесу на общую сумму порядка 900 млн рублей.

«Это антикризисные выплаты на зарплату, льготные микрозаймы, губернаторский стартап и гранты, а также другие антикризисные меры. Поддержкой были охвачены более 5600 субъектов предпринимательства. В результате, сегодня в секторе малого бизнеса работают более 73 тысяч человек, с учётом более 6 тысяч самозанятых», – пояснила Ольга Кузнецова.

Так как президент в Послании Федеральному Собранию поручил ввести дополнительные меры поддержки бизнеса, в регионе разрабатывается образовательная программа «Старт самозанятых». Запустить программу планируют уже с 1 сентября. Также в 2021 году продолжится реализация традиционных мер финансовой поддержки.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Ольга Кузнецова подчеркнула, что в Мурманской области запущен Инвестиционный портал, который обеспечивает наглядное представление об инвестиционных возможностях региона, инвестиционной стратегии и инфраструктуре, а также содержит всю необходимую информацию по ключевым преференциальным режимам ТОР и АЗ РФ, включая меры поддержки, условия получения статуса резидентов, необходимые документы для заявки.

«Через специальные сервисы инвестор может написать инвестиционному уполномоченному или записаться на консультацию к специалистам Корпорации развития региона. Также напомню, что в каждом муниципалитете работают инвестиционные уполномоченные, призванные оперативно решать проблемы», – отметила заместитель губернатора.

 

 

 

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