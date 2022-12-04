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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.22 12:00

Ольга Кузнецова: реконструкцию мурманского аэропорта будем держать на контроле

В правительстве региона состоялось совещание по вопросам развития АО «Аэропорт Мурманск» под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой.

«Проект реконструкции аэропортового комплекса – важный для Мурманской области. Две недели назад было заключено трехстороннее соглашение по передаче объекта подрядчику, определены основные объекты, которые будут модернизироваться, этапы и сроки строительства. Сегодня у нас первое установочное совещание, в ходе которого предстоит детально рассмотреть все этапы реконструкции», – сказала Ольга Кузнецова, открывая совещание.

Участие в совещании приняли министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова, генеральный директор АО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец, руководитель проекта от заказчика ФКУ «Ространсмодернизация» Ильдар Салахетдинов, а также представители компании-проектировщика ООО «Стройпроект» и подрядной организации АО «Промстройсервис».

В ходе совещания стороны обсудили ход реализации проекта и подробно рассмотрели все этапы предстоящей реконструкции. В целях выработки коллегиальных решений и оказания содействия АО «Аэропорт Мурманск» по вопросам реализации проектов «Реконструкция аэропортового комплекса», «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Мурманск» принято решение о создании рабочей группы при правительстве Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реконструкция заполярного аэроузла включает в себя реконструкцию и расширение перрона, рулежной дорожки, строительство объектов транспортной безопасности и комплекса аварийно-спасательных объектов, на которое из федерального бюджета выделено 4,1 миллиарда рублей, строительство нового терминала внутренних авиалиний, стоимостью 3,8 миллиарда рублей. Завершить всю реконструкцию планируют в 2025 году.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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