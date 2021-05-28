Ольга Кузнецова: у сотрудничества Мурманской области и Узбекистана большие перспективы

Импорт сельхозпродукции, развитие туризма, образование – перспективы сотрудничества сегодня обсудили на рабочей встрече заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой с делегацией Республики Узбекистан.

«У нас уже есть определенный объём экспортных и импортных операций, но при этом есть большие горизонты для нового сотрудничества – развитие гуманитарных связей в части изучения русского языка, проведение совместных культурных мероприятий. Также сегодня представили масштабные инвестиционные проекты, которые реализуются в регионе», – пояснила Ольга Кузнецова.

Мурманская область заинтересована в импорте продуктов питания, трикотажной продукции, а также в экспорте рыбной продукции и образовательных услуг. Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Эркин Мухитдинов подчеркнул, что выпускники из Узбекистана могли бы обучаться в ВУЗах и специализированных колледжах на территории Мурманской области, в том числе русскому языку как основному инструменту межнационального общения, для того, чтобы в последствии осуществлять трудовую деятельность в строительной сфере.

«Наша делегация посетила 10 регионов Российской Федерации. Мы нацелены на плодотворное сотрудничество. Уже действует ряд программ, в том числе по экспорту образовательных услуг, среди них федеральная российская программа «Класс», по которой российские учителя направляются работать к нам в Республику», – отметил Эркин Мухитдинов.

Сегодня в Мурманской области работают порядка 7,5 тысячи трудовых мигрантов из Узбекистана. Большая часть из них занята в сфере строительства.

Одна из целей визита делегации – обеспечить соблюдение конституционного права своих граждан принять участие в выборах президента Узбекистана, которые состоятся уже в октябре этого года.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, члены делегации выразили заинтересованность в налаживании побратимских связей между городами Мурманской области и Республики Узбекистан. Стороны предварительно договорились о формировании совместного плана мероприятий по сотрудничеству.