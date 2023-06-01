Ольга Кузнецова: «Успех предприятия напрямую зависит от его сотрудников»

В Мурманском морском торговом порту состоялась встреча работников предприятия с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой и министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлией Полиэктовой.

У портовиков была возможность задать любые интересующие их вопросы. Большая их часть касалась благоустройства города Мурманска – ремонт дорожной сети, а также дворовых территорий.

«Работники Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала, МАСКО ежедневно в любых погодных условиях качественно решают задачи, связанные с повышением эффективности деятельности порта. В ходе встречи портовики задали ряд вопрос, касающихся их жизни», - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Встречи с представителями региональной власти становятся традиционными для сотрудников АО «ММТП». В январе 2023 года рабочую поездку на территорию старейшего предприятия города Мурманска совершил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в рамках которой также прошла встреча с коллективом.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251817%2Fwall-149919532_3222