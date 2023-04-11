Ольга Кузнецова: в 2022 году в развитие отраслей промышленности Мурманской области вложено порядка 142 млрд рублей инвестиций

В прошлом году в развитие отраслей промышленности вложено порядка 142 млрд рублей инвестиций, более половины из них – в обрабатывающие производства. Об этом и других мерах поддержки для промышленности региона сообщила 10 апреля на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В Мурманской области зарегистрировано 1545 субъектов МСП, осуществляющих деятельности в сфере промышленности.

Для предпринимателей малого и среднего бизнеса действует льготная ставка по УСН.

Кроме того, может быть предоставлена региональная государственная поддержка инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот. Благодаря данной поддержке уже реализован ряд крупных приоритетных и стратегических инвестиционных проектов на территории региона крупными промышленными предприятиями. Среди них – создание комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд и модернизация производственных мощностей АО «Ковдорский ГОК», реконструкция АНОФ-3 АО «Апатит» с увеличением мощности по производству апатитового концентрата до 7,7 млн тонн в год и нефелинового концентрата до 1,3 млн тонн в год, модернизация производственных мощностей АО «Олкон», а также программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК».

Ещё одним из серьёзных инструментов поддержки инвестиционной активности, применяемых в Мурманской области, является соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Оно подписано уже с тремя организациями промышленности региона.

На территории Мурманской области действует два преференциальных режима. В границы ТОР «Столица Арктики» включены крупнейшие инвестиционные проекты региона и на постоянной основе проводится работа по расширению границ ТОР и привлечению новых инвесторов. А также на всей территории Мурманской области действует преференциальный режим АЗРФ. На сегодняшний день Мурманская область остаётся лидером по количеству резидентов АЗРФ.

«Крайне важными для всей страны станут проекты по разработке литиевых месторождений на территории Мурманской области, которые станут важным звеном в обеспечении технологического суверенитета страны. На сегодняшний день по двум проектам уже завершились конкурсные процедуры. И, конечно, одним из важнейших этапов развития промышленности на территории региона можно считать принятое решение по газификации региона», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Также важным направлением развития является участие предприятий региона в национальном проекте «Производительность труда». Одной из возможностей для участников является программа Фонда развития промышленности по льготному кредитованию. Сумма кредита – от 50 до 300 млн рублей, под 1% годовых, сроком до 5 лет. На сегодняшний день 9 организаций уже реализовали проекты по повышению производительности труда при поддержке федерального и регионального центров компетенций.

«Запущен механизм инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Первым получателем данной меры поддержки стал Ковдорский горно-обогатительный комбинат с объемом инвестиций, превышающим 100 млрд рублей. Компании, участвующие в НП «Производительность труда», так же могут воспользоваться мерой поддержки в форме инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций», – рассказала замгубернатора.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках антикризисных мер поддержка Фонда развития промышленности осуществлялась в форме грантов промышленным предприятиям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями, а также в форме займов промышленным предприятиям.

В ходе инициированного регионом взаимодействия с Торгпредствами РФ в 31 стране, не входящей в список недружественных, установлено взаимодействие с Торгпредствами 20 стран. В 2023 году планируется расширение географии сотрудничества с партнерами из стран БРИКС, ШОС.

Фото: https://gov-murman.ru