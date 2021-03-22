Ольга Кузнецова: «В Мурманской области принят ряд мер по повышению инвестиционной активности»

Преференциальные режимы, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, губернаторский стартап и форум «День Арктического инвестора» – о региональных и федеральных мерах стимулирования инвестиционной активности в регионе на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Президент России Владимир Путин акцентировал: к 2030 году годовой объём инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не менее чем на 70%. Чтобы выйти на этот уровень, необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса. В регионе действует ряд мер поддержки, в том числе преференциальные режимы, проводятся информирующие мероприятия, такие как форум «День Арктического инвестора», который впервые состоялся 17 сентября прошлого года», – отметила вице-губернатор.

Форум получил высокую оценку от коллег из Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и положительную обратную связь от инвесторов. Принято решение проводить мероприятие на постоянной основе. Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, уже в апреле форум планируют провести в Оленегорске.

Помимо преференциальных режимов, в 2020 вступил в силу федеральный закон о поддержке и поощрении капиталовложений в Российской Федерации. На сегодняшний день в стране заключено 20 таких соглашений, два из них – в Мурманской области.

«Это проект компании «ОЛКОН» по освоению Печегубского месторождения и проект компании «СЗФК» по расширению ГОК «Олений Ручей». Реализация проектов позволит продлить срок действия месторождений, сохранить и открыть новые рабочие места. По соглашениям компаниям гарантируется фиксация действующих налоговых ставок. Готовится к подписанию третье соглашение по проекту «Федорова Тундра», – пояснила Ольга Кузнецова.

Четыре проекта от Мурманской области вошли в перечень, согласованный комиссией Минвостокразвития на получение инфраструктурной субсидии на общую сумму более 8 млрд рублей. На эти деньги инвесторы планируют создавать объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые будут способствовать социально-экономическому развитию муниципальных образований.