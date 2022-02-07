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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.22 17:30

Ольга Кузнецова: «В Мурманской области расширяется линейка льготных микрозаймов для бизнеса»

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала об изменениях в мерах поддержки предпринимательства в регионе в 2022 году. Как отмечено в ходе доклада, одним из самых востребованных механизмов является льготное микрофинансирование.

Кредиты по сниженным льготным ставкам на выгодных условиях предоставляет «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области». В 2021 году Фондом предоставлен 271 микрозайм на сумму более 378,5 миллиона рублей.

«В прошлом году запущено три новых кредитных продукта, и этот год начинаем с расширения линейки мер поддержки. С сегодняшнего дня предпринимателям доступен новый вид займа – «Микрозайм для приоритетных отраслей и проектов региона». Сумма микрозайма установлена максимально возможная по требованию федерального законодательства – 5 миллионов рублей», – пояснила Ольга Кузнецова.

Чтобы поддержка была доступна для АЗС, заведений придорожного сервиса и общественного питания, впервые за все время реализации микрофинансовой программы принято решение об исключении при подаче заявки на данный вид займа стоп-фактора для предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров.

Также линейку кредитных продуктов по сниженной ставке расширили займом для социальных предпринимателей и микрозаймом «Приоритет».

«Все приоритетные группы сегмента малого и среднего бизнеса и предприниматели из ЗАТО Мурманской области теперь могут воспользоваться микрозаймом «Приоритет» с процентной ставкой, которая составляет от ½ ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации. Узнать подробнее о действующих мерах поддержки можно, обратившись в ФОРМАП», – пояснила вице-губернатор.

Ольга Кузнецова в ходе своего доклада озвучила подробную информацию о запуске очередного этапа конкурса грантов «Губернаторский стартап». С 1 марта можно подать заявку на финансовую поддержку в виде безвозмездного гранта на сумму до 1 миллиона рублей.

«Мы отмечаем популярность этого конкурса. В 2021 году на конкурс привлечено и обработано 143 заявки. Поэтому принято решение об увеличении финансирования в два раза, а также о проведении конкурса в два этапа. Первый намечен на март-апрель, второй состоится осенью. Подать заявку на первый этап можно до 31 марта. Подробную информацию можно узнать в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе», – дополнила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, с 2022 года в «Губернаторском стартапе» дополнительно введены новые приоритетные группы для проектов, предусматривающих развитие бизнеса на земельных участках в рамках программы «Гектар Арктики» и на территории приграничных населенных пунктов Мурманской области.

Узнать подробнее о доступных мерах поддержки можно, обратившись на горячую линию для предпринимателей региона по номеру (8152) 994-310 (доб. 210) - с 10.00 до 17.00 каждый будний день.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439157/#&gid=1&pid=1

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