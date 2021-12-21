Ольга Кузнецова: «В Мурманской области с начала года выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства»

С начала года в регионе на 2,9% выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. О комплексе мер по поддержке бизнеса в Мурманской области в 2021 году вчера рассказала на оперативном совещании заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Сейчас в регионе зарегистрировано 24,4 тысячи единиц МСП. Также за 9 месяцев 2021 года выросла численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и составила 87,7 тысячи человек, что выше уровня 2020 года на 8,9%.

«За 11 месяцев текущего года более чем на 116% выросло число самозанятых. Этот статус зарегистрировали уже более 12 тысяч северян. Новый налоговый режим позволил предпринимателям «выйти из тени». Чтобы предприниматели могли заявить о себе и представить свои услуги жителям региона, мы провели в Мурманске первую «ярмарку самозанятых», – отметила вице-губернатор.

На уровне региона на 3 года снижены налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения: в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов – до 5%, а в случае, если объектом налогообложения являются доходы – до 1%. Также принято решение о продлении указанных пониженных ставок до 2025 года включительно.

«Благодаря этому мы видим миграцию бизнеса к нам в регион. В этом году уже 382 предпринимателя из других регионов перерегистрировались и ведут дело в Мурманской области, они отмечают не только широкий ряд мер поддержки, но и комфортность их получения, в том числе, в режиме «одного окна» в центре «Мой бизнес», – отметила Ольга Кузнецова.

В 2020 и 2021 году одним из приоритетов регионального правительства была антикризисная поддержка МСП. В сумме была предоставлена прямая финансовая поддержка на сумму почти 900 миллионов рублей. В этом году заполярным предпринимателям также стали доступны федеральные меры финансовой поддержки.

«Одна из самых масштабных – это гранты предпринимателям и некоммерческим организациям на восстановление деятельности. Прием заявок осуществлялся с 1 ноября и до 15 декабря 2021 года. Деньги поступали заявителям в течении 8 рабочих дней, размер гранта составил более 12700 рублей на каждого работника. Вторая федеральная мера – это льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 под 3 % годовых», – пояснила Ольга Кузнецова.

Актуальной остаётся специальная поддержка для закрытых на сегодняшний день развлекательных центров для детей и подростков, а также детских игровых комнат, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Региональные власти компенсируют предпринимателям фактически понесенные затраты по уплате коммунальных и арендных платежей в размере 100%. Из резервного фонда Мурманской области на указанную поддержку выделено порядка 10 миллионов рублей.

«Кроме того, правительством Мурманской области внедрена новая мера для этой сферы. Предприниматели могут получить поддержку в размере МРОТ, то есть более 29400 рублей на каждого сотрудника согласно штатной численности. Такую поддержку уже получили 15 МСП на сумму порядка 12,5 миллиона рублей», – подчеркнула заместитель губернатора.

В 2021 году осуществлялись традиционные направления финансовой поддержки. Комплекс мер был также расширен. С предпринимателями работают несколько организаций инфраструктуры поддержки, в том числе, Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, «МРИБИ» и «ФОРМАП».

«Так, Центр поддержки экспорта оказал поддержку 190 предпринимателям на сумму более 8,3 миллиона рублей. В течение года проведено 82 мероприятия в разных форматах. В образовательных мероприятиях приняли участие 1694 жителя Мурманской области, – доложила Ольга Кузнецова. – В том числе, предприниматели учились выходить на маркетплейсы, работать онлайн».

Большое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. Начиная с 2021 года фермерские хозяйства могут получить грант на развитие семейной фермы. Размер гранта составляет до 10 миллионов рублей – на проект по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности и до 5 миллионов рублей – по иным направлениям проекта.

«Конкурсный отбор состоялся, у нас два победителя, которые получили гранты на 8,4 и 9,9 миллиона рублей», – отмечено в докладе.

Правительство помогает семейным фермам. Так, фермеры Константин Гладких и Мария Исаева ежегодно пользуются мерами государственной поддержки: субсидиями на продукцию животноводства, на прирост молока, на технику и оборудование для сельского хозяйства. Также в 2020 году Мария Исаева получила грант в размере 2,5 миллиона рублей на развитие семейной фермы.

«А Константин Гладких осуществляет сельскохозяйственную деятельность по разведению пушных зверей – песцов. Численность маточного поголовья песца на начало текущего года составляла порядка 250 голов. За счет воспроизводства поголовья пушных зверей семейная ферма планирует в 2023 году увеличить маточное поголовье в два раза и получать высококачественной продукции звероводства. Важно отметить, что Константин Анатольевич занимается сохранением популяции песца серебристо-голубого Кольского типа. Порода была выведена на нашем полуострове, на сегодняшний день популяция является единственной в России», – подчеркнула вице-губернатор.

Также в ходе доклада были озвучены планы по развитию малого и среднего предпринимательства в Мурманской области на 2022 год. Региональные власти планируют создать собственного центр патентования и сертификации на базе Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, выполнить план по вовлечению количества предприятий в национальный проект «Производительность труда» и продолжать всесторонне поддерживать заполярных предпринимателей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, узнать о доступных мерах поддержки можно, позвонив на «горячую линию» для предпринимателей региона, которая функционирует на базе Центра «Мой бизнес», по номеру 8 (8152) 994-310 (доб. 210) - с 10.00 до 17.00 - каждый будний день.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432032/#&gid=1&pid=1