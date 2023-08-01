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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 12:30

Ольга Кузнецова: в рамках реализации приоритетных и стратегических инвестиционных проектов Мурманской области создано 3,6 тысячи рабочих мест

На территории региона реализуются меры поддержки приоритетных и стратегических инвестиционных проектов Мурманской области. Об итогах реализации инвестиционных проектов за I полугодие 2023 года, получивших государственную поддержку в регионе, вчера рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на оперативном совещании.

«Всего на сегодняшний день в реестре находится 20 инвестиционных проектов, из которых 13 приоритетных и 7 стратегических. Приоритетный проект предусматривает объем инвестиций для субъектов, основной вид деятельности которых относится к разделу В «Добыча полезных ископаемых», либо к классу 24 «Производство металлургическое» – более 1 миллиарда рублей, а также для субъектов, основным видом которых являются иные виды экономической деятельности – 100 миллионов рублей и более. Стратегический инвестиционный проект предусматривает объём инвестиций 10 миллиардов рублей и более», – подчеркнула заместитель губернатора.

Проекты реализуются в различных сферах экономики от промышленного производства до объектов социально-бытового назначения. На сегодняшний день 13 проектов уже реализовано, 7 – находятся в стадии реализации. В зависимости от проекта предприятиям предоставлены меры поддержки в форме пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, освобождения от уплаты налога на имущество, право на получение земельных участков в аренду без проведения торгов, права на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, общий объём вложенных инвестиций по проектам составляет порядка 400 млрд рублей. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Мурманской области за период реализации проектов составили более 25 млрд рублей. При этом совокупный объём предоставленной государственной поддержки областного бюджета оценивается в 15,4 млрд рублей.

«В соответствии с заключёнными соглашениями фактически создано более 3600 рабочих мест. Отбор инвестиционных проектов осуществляется с учётом соответствия инвестиционного проекта Мурманской области основным направлениям социально-экономического развития региона, наличия экономической, бюджетной и (или) социальной эффективности инвестиционного проекта Мурманской области, рассчитанной на весь срок действия соглашения или контракта», – отметила Ольга Кузнецова.

Оценка проектов на соответствие вышеуказанным критерия осуществляется Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области, возглавляемой губернатором нашего региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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