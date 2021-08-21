Ольга Кузнецова вручила награды лучшим молодым предпринимателям Мурманской области

В Мурманской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». За победу боролись молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, успешно ведущие предпринимательскую деятельность на территории региона. Награды победителям вручила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Развитие молодёжного предпринимательства – один из наших приоритетов. Мы стараемся вовлекать молодёжь ещё со школьной скамьи. Есть обучающие программы для старшеклассников, например, популярностью пользуется программа наставничества. Ребята также могут поучаствовать в конкурсе, получить призы. В этом году мы получили 24 заявки от молодых, активных, действительно заряженных на успех людей», - отметила вице-губернатор.

Проекты затрагивают современное искусство, кулинарные курсы, интерактивное изучение английского языка, а также коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и физкультурно-оздоровительную танцевальную деятельность.

«В этом году конкурс проводился по пяти номинациям: «Предпринимательство в социальной сфере», «Производство», «Торговля», «Сфера услуг» и новая для нас номинация «Самозанятые», - пояснила руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Виктория Тимонова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в В состав экспертного жюри вошли представители министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора и регионального центра «Мой бизнес». Теперь победители представят Мурманскую область на федеральном уровне всероссийского конкурса, итоги которого будут подведены в ноябре этого года.