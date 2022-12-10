Ольга Кузнецова выступила в качестве эксперта в рамках XII международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова выступила в качестве эксперта в пленарном заседании «Арктическая мечта: развитие человеческого потенциала в регионах АЗФР» в рамках XII международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт-Петербурге.

В заседании приняли участие эксперты федерального правительства и представители арктических регионов России. Главный вопрос, который обсуждался на заседании, касался того, как сделать Арктику привлекательной для жизни и работы.

В начале пленарного заседания министр РФ по развитию Дальнего Востока, и Арктики Алексей Чекунков отметил, что развитие Арктики невозможно без создания комфортных условий для людей, живущих на этих территориях.

«Правительством РФ принят рад важных решений по поддержке экономики арктических регионов. В 2022 году, по поручению Президента РФ Владимира Путина, в госпрограмму включен социальный раздел, и на прошедших недавно заседаниях госкомиссии по развитию Арктики под председательством Юрия Трутнева были приняты решения по распределению финансовых средств на это направление до 2024 года в объеме 7,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования, ремонт школ и детских садов, благоустройство общественных территорий и т.д, а также, что особенно важно для Мурманской области, – поддержку и реновацию ЗАТО», – сказал Алексей Чекунков.

«В Мурманской области, несмотря на то, что этот регион является самым населённым регионом Арктики, 75% территории не заселено. В большинстве своём это земли лесного фонда, которые сложно вовлекаются в экономический оборот. Но востребованность в землях у жителей и бизнеса есть. Госпрограмма «Гектар Арктики» получила среди северян большой отклик. В настоящее время бесплатный гектар уже получили 2100 человек. Кроме того, помимо государственных программ в Мурманской области применяются меры региональной финансовой поддержки. В частности, программа «Свой дом в Арктике». Жители, получившие гектар Арктики, могут дополнительно получить до 1,5 млн рублей на строительство своего дома или покупку домокоплекта», – сказала замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Она привела несколько успешных проектов реализации проекта «Гектар в Арктике». Это сап-станция «Гиперборея», база отдыха на Ура-Губе, кемпинг «Морошка» и арктический глемпинг «Север зовёт».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Ольга Кузнецова отметила, что ещё одна задача правительства Мурманской области – это доведение существующего высшего образования до уровня, который бы соответствовал запросам крупнейших работодателей. Для этих целей ведётся работа по объединению двух университетов (МГПУ и МГТУ) в единый Арктический университет. После объединения упор в образовательной деятельности будет сделан на исследовательские программы. Ожидается, что процесс реорганизации завершится в 2023 году.

Замгубернатора также подчеркнула, что большое внимание в регионе уделяется системе школьного и довузовского образования, развитию молодежной среды.

«В школах создаются профильные классы, в колледжах активно развивается направление по обучению востребованным в регионе профессиям. За счёт средств регионального бюджета в регионе созданы уютные пространства для молодёжи под брендом «СОПКИ». В этом году мы открываем бесплатные тренажерные залы в муниципальных образованиях области. Всё это делается для того, чтобы область стала интересной для жизни молодежи, чтобы тут хотелось остаться», – отметила она.

Кроме того, Ольга Кузнецова подробно рассказала о программе реновации ЗАТО.

«Программа работает в Мурманской области с 2021 года и предполагает реконструкцию, капитальные ремонты домов, строительство социальных объектов в ЗАТО, военных гарнизонах и других территориях, где дислоцируются воинские части. Благодаря господдержке и Арктической субсидии эта работа планомерно ведётся и обязательно будет продолжена в следующем году», – подытожила Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru