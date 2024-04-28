В Мурманске проходит акция «Георгиевская ленточка»4 мая на площадках Долины Славы пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.04.24 11:00

Ольга Вовк: «Главная задача разработчиков мастер-планов – создание максимально комфортной жизни для жителей опорных населённых пунктов Мурманской области»

В Центре управления регионом в Мурманске 25 и 26 апреля состоялась серия стратегических сессий, посвящённых разработке мастер-планов Мурманской агломерации. На этом этапе консорциум разработчиков при поддержке ДОМ.РФ представил отраслевым экспертам и жителям региона первые наработки на основе уже проведенной аналитической работы.

«В эти два дня мы говорили о транспорте, жилье, науке и образовании, инженерной и портовой инфраструктуре, туризму и медицине. Во основе презентаций разработчиков – комплексный подход ко всем сферам жизни северян, а главная цель – сделать её максимально комфортной. Впереди еще большой пласт работы по сведению всех мнений и замечаний в единый документ пространственного планирования, который и называется мастер-планом», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Эксперты вместе с жителями обсудили перспективные проекты в сфере жилищного строительства, определив возможные территории под застройку многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также новые подходы к капитальному ремонту домов, подъездов и дворов. Особое внимание разработчики уделили созданию современных общественных пространств и формирования их в единую систему с уже существующими.

В основу стратегической сессии, посвящённой транспортной инфраструктуре, лёг принцип комплексной сбалансированной транспортной политики, которая будет определять приоритеты развития транспортной инфраструктуры. Прорабатывались предложения по одновременному сохранению существующей улично-дорожной сети, увеличения парковочных пространств и повышение качества работы системы общественного транспорта, в том числе морского, воздушного и железнодорожного.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для развития туристической инфраструктуры в Мурманской области, по мнению разработчиков, необходимо создавать альтернативные модели восприятия региона на уровне страны и мира и разрабатывать новые туристические маршруты. Одними из проектов стали строительство комплексов зимних видов спорта и новых гостиниц и отелей.

Главной темой для обсуждения в рамках научно-образовательной стратсессии стало создание университетских кампусов для студентов высших и средних учебных заведений Мурманска, а также новых центров для развития детей, молодежи и школы программирования.

«Мастер-план — это всегда про то, как учесть потребности населения, власти и бизнеса в части пространственного развития. Финальное видение, сложившееся в результате изучения аналитики и данных, полученных на стратегических сессиях и в онлайн-опросах, позволит создать эффективный стратегический документ, который одновременно амбициозно и реалистично определит план действий по развитию Мурманска, Североморска и Кольского района. Мастер-план одновременно проработает направления социального, экономического, градостроительного и культурного развития Мурманской агломерации и обеспечит эффективное расходование бюджетных инвестиций, чтобы каждый рубль госрасходов в будущее мурманчан был потрачен на проекты, которые нужнее всего людям и дадут максимальный приток частных инвестиций», — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры на рынке труда: как новое поколение меняет устоявшуюся действительность
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как длинные выходные в мае отразятся на зарплате
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:30«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)00:00«Медленное ТВ-Камин».03:10«Генерал Де Голль». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск информирует клиентов о графике работы в выходные и праздничные дни-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 69 копеек, доллар теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Северяне могут стать участниками всероссийской акции «День собственника»-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика