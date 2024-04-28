Ольга Вовк: «Главная задача разработчиков мастер-планов – создание максимально комфортной жизни для жителей опорных населённых пунктов Мурманской области»

В Центре управления регионом в Мурманске 25 и 26 апреля состоялась серия стратегических сессий, посвящённых разработке мастер-планов Мурманской агломерации. На этом этапе консорциум разработчиков при поддержке ДОМ.РФ представил отраслевым экспертам и жителям региона первые наработки на основе уже проведенной аналитической работы.

«В эти два дня мы говорили о транспорте, жилье, науке и образовании, инженерной и портовой инфраструктуре, туризму и медицине. Во основе презентаций разработчиков – комплексный подход ко всем сферам жизни северян, а главная цель – сделать её максимально комфортной. Впереди еще большой пласт работы по сведению всех мнений и замечаний в единый документ пространственного планирования, который и называется мастер-планом», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Эксперты вместе с жителями обсудили перспективные проекты в сфере жилищного строительства, определив возможные территории под застройку многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также новые подходы к капитальному ремонту домов, подъездов и дворов. Особое внимание разработчики уделили созданию современных общественных пространств и формирования их в единую систему с уже существующими.

В основу стратегической сессии, посвящённой транспортной инфраструктуре, лёг принцип комплексной сбалансированной транспортной политики, которая будет определять приоритеты развития транспортной инфраструктуры. Прорабатывались предложения по одновременному сохранению существующей улично-дорожной сети, увеличения парковочных пространств и повышение качества работы системы общественного транспорта, в том числе морского, воздушного и железнодорожного.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для развития туристической инфраструктуры в Мурманской области, по мнению разработчиков, необходимо создавать альтернативные модели восприятия региона на уровне страны и мира и разрабатывать новые туристические маршруты. Одними из проектов стали строительство комплексов зимних видов спорта и новых гостиниц и отелей.

Главной темой для обсуждения в рамках научно-образовательной стратсессии стало создание университетских кампусов для студентов высших и средних учебных заведений Мурманска, а также новых центров для развития детей, молодежи и школы программирования.

«Мастер-план — это всегда про то, как учесть потребности населения, власти и бизнеса в части пространственного развития. Финальное видение, сложившееся в результате изучения аналитики и данных, полученных на стратегических сессиях и в онлайн-опросах, позволит создать эффективный стратегический документ, который одновременно амбициозно и реалистично определит план действий по развитию Мурманска, Североморска и Кольского района. Мастер-план одновременно проработает направления социального, экономического, градостроительного и культурного развития Мурманской агломерации и обеспечит эффективное расходование бюджетных инвестиций, чтобы каждый рубль госрасходов в будущее мурманчан был потрачен на проекты, которые нужнее всего людям и дадут максимальный приток частных инвестиций», — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Фото: https://gov-murman.ru